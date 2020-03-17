شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتفق مع المنتخب الاوليمبي على وديتين في يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة و المنتخب الأوليمبي علي خوض وديتين في شهر يونيو المقبل أمام منتخبي البرازيل و الارجنتين بعد ان كان المنتخبين سيواجهان الفراعنة خلال شهر مارس الجاري بالامارات او مصر قبل ان يتم الغاء المباراتين بالامارات اولا بسبب انتشار فيروس كورونا ثم رفض إقامتها بمصر بعد قرار الدولة بإيقاف النشاط الرياضيي لمدة اسبوعين أيضا.

وتم الاتفاق بشكل ودي بين اتحاد الكرة و الشركة صاحبة عرض الوديتين علي استمرار الاتفاق باقامة المباراتين فس شهر يونيو خلال التوقف الدولي وهو ما رحب به جميع الاطراف وتم تاجيل قرار الحسم لما ستسفر عنه الساعات المقبلة وانتشار فيروس كورونا من عدمه وعودة النشاط الكروي في العالم بصورته الطبيعية.

وقرر شوقي غريب بعد اجتماعه بالدكتور احمد عبد الله المشرف على المنتخب إلغاء معسكر الفريق الذي كان مُقرراً له الفتره من 23 مارس وحتي 31 مارس في بداية مشوار استعدادته لاولمبياد طوكيو 2020 ، وذلك في ضوء توجه الدوله وقرار الحكومة المصرية بإيقاف النشاط الرياضي وتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء مباريات الأجندة الدولية التي كانت مُقرره من 23 مارس وحتي نهاية الشهر .

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وكذلك قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات التصفيات القارية المؤهله لكأس الأمم الإفريقية المُزمع إقامتها في الكاميرون 2021 ومنها مباراتي المنتخب الوطني ضد المنتخب التوجولي .

ووجه المدير الفني للمنتخب الاوليمبي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة في سبيل دعم الفريق الأوليمبي من خلال الموافقة علي استضافة البطولة الدوليه التي كان مقرراً لها أن تُقام علي أرض مصر بمشاركة منتخبات البرازيل و الأرچنتين و كرواتيا ، قبل أن تحول الظروف دون إقامتها وتعذر استدعاء هذه المنتخبات للاعبين المحترفين في مختلف الدوريات العالميه في ضوء توصيات الفيفا .

وصرح شوقي غريب بأن ما يسري علي المنتخب الأوليمبي المصري سيسري علي باقي المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مُتمنيا عودة النشاط الرياضي حينما تتيسر الظروف مع خالص الدعوات بالسلامة لمصر والمصريين وتجاوز الخطر الذي يُهدد العالم في الوقت الحالي .

من ناحية أخري، بدأ مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرارمنح موظفي الاتحاد إجازة لمدة أسبوع وتم الاتفاق على تقسيم الموظفين على مرتين ، بسبب فيروس كورونا و اخطر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الموظفين البالغ عددهم 110 موظف بمنحهم إجازة لمدة أسبوع لنصف الموظفين ، على أن يحصل النصف الثاني على إجازة من العمل الأسبوع التالي ، حفاظا على العاملين وسلامتهم بسبب إنتشار فيروس كورونا.