شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم موقفه في تجديد تعاقده مع حازم إمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك، تجديد التعاقد مع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية، خاصة إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجاري لذا يحق له التوقيع لأي ناد، بشكل حر، إلا إن اللاعب فضل عدم التوقيع لأي نادي إلا بعد العودة إلى مجلس إدارة الزمالك وإدارة الكرة التي يشرف عليها أمير مرتضى منصور، خاصة لكونه أحد أبناء النادى الأبيض ويرغب في البقاء داخل قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حال وجود رغبة من إدارة النادى والجهاز الفني بشأن تلك المسألة خاصة إنه تم إرجاء الموقف النهائي له داخل نادى الزمالك، لارتباط وانشغاله بمجموعة من المنافسات المتتالية في مختلف البطولات هذا الموسم.

ومن جانبه أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لـ"اليوم السابع"، إن حازم إمام من اللاعبين الرجال بالفريق والملتزمين ودوره لا غنى سواء على الجانب الفني في الملعب أو خارجه في لم شمل اللاعبين وإنه أكد ذلك الأمر من قبل في جلسة مع اللاعبين قبل السفر لخوض السوبر الإفريقى الذى توج الفريق على حساب الترجى التونسى وقام بتحفيزه وأكد له إنه سيجدد عقده وعليه ألا يلتفت لأي أمر وعليه التركيز فقط مع الفريق وهو ما قام بتنفيذه حازم إمام وتألق في قيادة الجبهة اليمنى للأبيض خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، أثنى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على حازم إمام، قائد الفريق، والتزامه الكبير في الفترة الأخيرة وقال:"حازم أطيب لاعب تعاملت معه في حياتي.. ووقلبه أبيض ومتسامح وشخصيته قريبة لشخصية مرتضى منصور رئيس النادي، فقد يكون سريع الصعب ولكنه سريع النسيان والتسامح في نفس الوقت"، أن حازم إمام دايماً ما يفضل مصلحة الفريق على نفسه، وتحمل كثيراً في فترة ولاية جروس، ولم يثير أي أزمة على مدار السنوات الماضية، ولا بد أن يأخذ حقه من الإشادة بعدما ساهم مع زملائه في التتويج ببطولتى السوبر الإفريقى وكذلك السوبر المحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائي دورى أبطال إفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، ليضرب الأبيض موعداً مع الرجاء المغربى، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الفريق المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.