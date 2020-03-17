شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه البرازيل والأرجنتين وديًا في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي على خوض وديتين في شهر يونيو المقبل أمام منتخبي البرازيل والأرجنتين بعد أن كان المنتخبان سيواجهان الفراعنة خلال شهر مارس الجاري بالإمارات أو مصر قبل أن يتم الغاء المباراتين بالإمارات أولا بسبب انتشار فيروس كورونا ثم رفض إقامتها بمصر بعد قرار الدولة بإيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين أيضًا.

وتم الاتفاق بشكل ودي بين اتحاد الكرة والشركة صاحبة عرض الوديتين على استمرار الاتفاق بإقامة المباراتين في شهر يونيو خلال التوقف الدولي وهو ما رحب به جميع الأطراف وتم تأجيل قرار الحسم لما ستسفر عنه الساعات المقبلة وانتشار فيروس كورونا من عدمه وعودة النشاط الكروي في العالم بصورته الطبيعية.

وقرر شوقي غريب بعد اجتماعه بالدكتور أحمد عبد الله المشرف على المنتخب إلغاء معسكر الفريق الذي كان مُقررًا له الفترة من 23 مارس حتي 31 مارس في بداية مشوار استعداداته لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك في ضوء توجه الدولة وقرار الحكومة المصرية بإيقاف النشاط الرياضي وتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء مباريات الأجندة الدولية التي كانت مُقرره من 23 مارس وحتى نهاية الشهر .

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وكذلك قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات التصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المُزمع إقامتها في الكاميرون 2021 ومنها مباراتي المنتخب الوطني ضد المنتخب التوجولي .

ووجه المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني على الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة في سبيل دعم الفريق الأولمبي من خلال الموافقة علي استضافة البطولة الدولية التي كان مقررًا لها أن تُقام علي أرض مصر بمشاركة منتخبات البرازيل والأرچنتين وكرواتيا، قبل أن تحول الظروف دون إقامتها وتعذر استدعاء هذه المنتخبات للاعبين المحترفين في مختلف الدوريات العالمية في ضوء توصيات فيفا .

وصرح شوقي غريب بأن ما يسري علي المنتخب الأوليمبي المصري سيسري علي باقي المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مُتمنيا عودة النشاط الرياضي حينما تتيسر الظروف مع خالص الدعوات بالسلامة لمصر والمصريين وتجاوز الخطر الذي يُهدد العالم في الوقت الحالي .