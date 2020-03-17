شكرا لقرائتكم خبر عن معسكرات شهرية للمنتخبات حال استمرار توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية على تنظيم معسكرات لعدة أيام للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري ومعسكر للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في حالة استمرار إيقاف النشاط المحلي لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا والتخوف من تواجد للفيروس في الملاعب المصرية وبالتالي سيتم السماح للجهازين الفني للمنتخب الأول والأولمبي بالتجمع لعدة أيام باللاعبين خاصة أن الأول يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون بينما يستعد المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها حتي الآن فى 24 يوليو المقبل وسيتم تحديد الموعد النهائي عقب اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية غدًا الأربعاء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون، والتي كان محددًا لهما بين 25 إلى 31 من مارس الجاري.

وجاء القرار الصادر من لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي، بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا".. وكان من المفترض أن يخوض منتخب مصر مباراتيه ضمن الجولتين أمام توجو ذهابا بالقاهرة في 26 مارس الجاري بالجولة الثالثة، على أن تقام مباراة العودة بالجولة الرابعة يوم 29 من الشهر ذاته بتوجو.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن المواعيد الجديدة للجولتين في وقت لاحق.

كما قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بعد اجتماعه بالدكتور أحمد عبد الله المشرف على المنتخب إلغاء معسكر الفريق الذي كان مُقررًا له الفترة من 23 مارس وحتي 31 مارس في بداية مشوار استعداداته لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك في ضوء توجه الدولة وقرار الحكومة المصرية بإيقاف النشاط الرياضي وتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء مباريات الأجندة الدولية التي كانت مُقررة من 23 مارس حتى نهاية الشهر .

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وكذلك قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات التصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المُزمع إقامتها في الكاميرون 2021 ومنها مباراتي المنتخب الوطني ضد المنتخب التوجولي .

ووجه المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة في سبيل دعم الفريق الأولمبي من خلال الموافقة علي استضافة البطولة الدولية التي كان مقررًا لها أن تُقام علي أرض مصر بمشاركة منتخبات البرازيل والأرچنتين وكرواتيا، قبل أن تحول الظروف دون إقامتها وتعذر استدعاء هذه المنتخبات للاعبين المحترفين في مختلف الدوريات العالمية في ضوء توصيات فيفا .

وصرح شوقي غريب بأن ما يسري علي المنتخب الأولمبي المصري سيسري علي باقي المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مُتمنيا عودة النشاط الرياضي حينما تتيسر الظروف مع خالص الدعوات بالسلامة لمصر والمصريين وتجاوز الخطر الذي يُهدد العالم في الوقت الحالي .