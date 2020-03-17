شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تجتمع لمناقشة سيناريوهات الدورى بعد التعليق 15يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، من أجل بحث المستجدات بعد قرار تعليق النشاط لمدة 15 يومًا بدأت من يوم الأحد حيث يبحث مسئولو اتحاد الكرة، السيناريوهات المقترحة في حالة استئناف النشاط بعد فترة تجميده، أو إلغاء الدوري إذا استدعت الظروف ذلك، بجانب تقييم موقف المنتخبات الوطنية وكافة الأمور الأخرى.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر تجميد كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

واستقر مسؤولو اتحاد الكرة، على توقيع غرامات مالية ضد الأندية غير الملتزمة بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، والتى أعلنتها الجنة الطبية لإدارة الجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان السبت. وكانت اللجنة الطبية أعلنت مجموعة تعليمات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت كالتالي: 1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية . 2) الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية: Advertisements 1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. 2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنية والإدارية تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة صابونة خاصة) للاستخدام الشخصى لكل فرد. 3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات). 4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف. 5) تعليق كل المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين إشعار آخر. 6) تعليق كل المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والأكاديميات المسجلة بالاتحاد أو الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورًا لحين إشعار آخر. 7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد. 8) إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الخماسية تجتمع لمناقشة سيناريوهات الدورى بعد التعليق 15يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.