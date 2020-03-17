رياضة | ريال مدريد يبحث عن بديل كاسيميرو في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يبحث عن بديل كاسيميرو في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في البحث عن بديل للاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط الفريق للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏ماركا، إن كاسميرو لعب مع ريال مدريد حتى الان في هذا الموسم 3120 دقيقة مقسمة على 35 مباراة في جميع المسابقات، ولكن الاعتماد المفرط الحالي على البرازيلي ليس بالشيء الجيد للفريق.

‏وأوضحت الصحيفة الإسباني إن على هذا النحو فمن الضروري أن يسعى ريال مدريد للبحث عن بديل ليحصل كاسيميرو على الراحة من وقت لآخر، حيث يعد اللاعب صاحب (28 عام) مهم بالنسبة لزيدان، وعندما يخسر ريال مدريد غالباً ما يكون البرازيلي غائب.

‏ولكن إحدى أكبر المشاكل للمدرب الفرنسي هي أنه لا يملك بديل آخر لديه نفس صفات البرازيلي، وكان قد أعطى زيدان لفالفيردي مكان كاسميرو في خط الوسط في بعض المباريات ومن الواضح أن الأوروجوياني ليس مرتاح في هذا المركز.

