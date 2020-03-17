رياضة | حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلول جديدة لاستئناف الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح عدد من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، عدة حلول من أجل استمرار النشاط الرياضي في الكرة المصرية، بالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب بعض الأعضاء، باستئناف النشاط عقب انتهاء إيقافه، بمواصلة لعب مسابقة كأس مصر، وسرعة الانتهاء منها لحين وضوح رؤية استمرار مسابقة الدوري الممتاز.

كما يرى البعض أن الانتهاء من مسابقة كأس مصر، سيكون أمرًا جيدًا وسيضمن الانتهاء من بطولة مبكرًا، كما أن عدد المباريات قليل للغاية بالمقارنة بالأسابيع المتبقية فى الدوري.

وقرر الاتحاد المصري، إيقاف جميع الأنشطة منها الدوري العام وكأس مصر لمدة 15 يومًا بدءًا من اليوم الإثنين، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.