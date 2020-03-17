شكرا لقرائتكم الجبلاية تستقر على تنظيم معسكرات المنتخب الأوليمبي في حالة استمرار ايقاف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية علي تنظيم معسكرات لعدة أيام للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري ومعسكر للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب في حالة استمرار ايقاف النشاط المحلي لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا والتخوف من تواجد للفيروس في الملاعب المصرية وبالتالي سيتم السماح للجهازين الفني للمنتخب الأول والأوليمبي بالتجمع لعدة أيام باللاعبين خاصة أن الأول يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر اقامتها بالكاميرون بينما يستعد المنتخب الأوليمبي لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها حتي الان فى 24 يوليواالمقبل وسيتم تحديذ الموعد النهائي عقب اجتماع اللجنة الأوليمبية الدولية غدا الاربعاء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون، و التي كان محددا لهما بين 25 إلى 31 من مارس الجاري.

وجاء القرار الصادر من لجنة الطوارىء بالاتحاد الأفريقي، بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا".. وكان من المفترض أن يخوض منتخب مصر مباراتيه ضمن الجولتين أمام توجو ذهابا بالقاهرة في 26 مارس الجاري بالجولة الثالثة، على أن تقام مباراة العودة بالجولة الرابعة يوم 29 من الشهر ذاته بتوجو.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن المواعيد الجديدة للجولتين في وقت لاحق.

Advertisements

كما قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم بعد اجتماعه بالدكتور احمد عبد الله المشرف على المنتخب إلغاء معسكر الفريق الذي كان مُقرراً له الفتره من 23 مارس وحتي 31 مارس في بداية مشوار استعدادته لاولمبياد طوكيو 2020 ، وذلك في ضوء توجه الدوله وقرار الحكومة المصرية بإيقاف النشاط الرياضي وتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء مباريات الأجندة الدولية التي كانت مُقرره من 23 مارس وحتي نهاية الشهر .

وكذلك قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات التصفيات القارية المؤهله لكأس الأمم الإفريقية المُزمع إقامتها في الكاميرون 2021 ومنها مباراتي المنتخب الوطني ضد المنتخب التوجولي .

ووجه المدير الفني للمنتخب الاوليمبي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة في سبيل دعم الفريق الأوليمبي من خلال الموافقة علي استضافة البطولة الدوليه التي كان مقرراً لها أن تُقام علي أرض مصر بمشاركة منتخبات البرازيل و الأرچنتين و كرواتيا ، قبل أن تحول الظروف دون إقامتها وتعذر استدعاء هذه المنتخبات للاعبين المحترفين في مختلف الدوريات العالميه في ضوء توصيات الفيفا .

وصرح شوقي غريب بأن ما يسري علي المنتخب الأوليمبي المصري سيسري علي باقي المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مُتمنيا عودة النشاط الرياضي حينما تتيسر الظروف مع خالص الدعوات بالسلامة لمصر والمصريين وتجاوز الخطر الذي يُهدد العالم في الوقت الحالي .