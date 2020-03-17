شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رواتب معاونى كارتيرون فى الزمالك بعد بطولتى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة نادى الزمالك على مكافأة الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون على المجهود الذى قدموه مع المدرب الفرنسي والفريق بزيادة رواتبهم خلال الفترة الأخيرة، من أجل تحفيزهم على مواصلة العمل الجاد نحو المنافسة على البطولات خاصة إن مجلس إدارة النادى الأبيض وضع أولوية كبرى هذا الموسم بعد التتويج ببطولتى السوبر وهو المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا بعدما وصل الفريق إلى نصف النهائي، لذا يبحث مجلس إدارة الزمالك مختلف الأمور الخاصة بالفريق والعمل نحو تسهيل مختلف الأمور للجهاز الفني واللاعبين لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات خاصة في البطولة الأفريقية التي يبحث الأبيض تحقيق لقبها الغائب عن الفريق منذ عام 2002.

وجاءت بداية تحركات مسئولو الزمالك، فى ملف الفريق بتعديل قيمة عقد محمود علاء، مدافع الأبيض، المالية بداية من الموسم المقبل، بعد الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس الزمالك مع اللاعب والتي شهدت توقيع اللاعب على عقده الجديد ليمتد تعاقده مع النادى لمدة 5 سنوات، وذلك مع مضاعفة القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء ولكن بداية من الموسم القادم حيث سيواصل اللاعب تقاضى راتبه هذا الموسم وفقا لعقده الجارى الذى يقتضى بحصوله على 3 مليون جنيه و750 ألف جنيه، إلا إنه أصبح مرتبطًا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024 وذلك بإضافة موسمين في عقده.

وحرص مرتضى منصور على تجديد عقد محمود علاء من أجل تحفيز اللاعب على مواصلة جهوده وعطاءه مع الفريق، حيث يُعد من أبرز العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج الأبيض بالبطولات خلال الفترة الماضية، ليحصل على الإشادة من مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، حيث أثنى على أداءه وجهوده مع الفريق منذ انضمامه لصفوف الأبيض، وذلك خلال جلسة تجديد التعاقد التي جاءت في منزله بحضور أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى جانب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة فى الوقت الذى أبدى فيه محمود علاء شكره لثقة مجلس إدارة ميت عقبة وإدارة الكرة به، مشددًا على أنه سيحاول دائمًا التطوير من نفسه ومستواه داخل الملعب حتى يكون عند حسن ظن الجميع دائمًا.

فيما حدد مرتضى منصور، الخميس المُقبل، موعدًا لصرف مستحقات جميع لاعبى الزمالك عن الفترة الماضية، وذلك بعدما وعد اللاعبين فى الجلسة التى عقدها معهم أول أمس، السبت، بصرف جميع مستحقاتهم ومكافآتهم خلال الأيام الجارية، لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات، وذلك بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها نجاح الأبيض فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والإفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.