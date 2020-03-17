شكرا لقرائتكم الأهلي يبلغ محمد شريف بعودته لإنبي فور انتهاء اعارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو الأهلي محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي بعودته للفريق بمجرد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد ظهوره بمستوى لافت مع الفريق طوال الموسم الجاري.

وأكدت لجنة التخطيط بالأهلي أن عودة محمد شريف ستمثل مكسباً للفريق خلال المرحلة المقبلة في ظل الاحتياج الكبير للاعب بقدراته في مركز الجناح المهاجم، خاصة في ظل الرحيل المرتقب لرمضان صبحي نجم هجوم الأهلي والذي تجد الإدارة الحمراء صعوبة كبيرة في الإبقاء عليه بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى محمد شريف العديد من العروض الخليجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن ناديي انبي والأهلي رفضا التفريط في خدماته ليستكمل اللاعب الموسم في صوف النادي البترولي.

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وعلى صعيد أخر يحصل الفريق على راحة من التدريبات بداية من اليوم الثلاثاء، بعد خوض الفريق لمران أمس الأحد بفرمان من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يسافر اللاعبون الأجانب لبلادهم لاستغلال فترة الأجازة على أن يعودوا قبل استئناف الفريق الأحمر لتدريباته قبل عودة بطولة الدوري العام.