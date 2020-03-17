شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع لبحث المستجدات بعد تعليق النشاط الرياضي 15 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا اليوم الثلاثاء، من أجل بحث المستجدات بعد قرار تعليق النشاط لمدة 15 يومًا بدات من يوم الاحد حيث يبحث مسئولو اتحاد الكرة، السيناريوهات المقترحة في حالة استئناف النشاط بعد فترة تجميده، أو إلغاء الدوري إذا استدعت الظروف ذلك، بجانب تقييم موقف المنتخبات الوطنية وكافة الأمور الأخرى.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء بقيادة د.مصطفى مدبولي قرر تجميد كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا واصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة.

واستقر مسؤولو اتحاد الكرة، على توقيع غرامات مالية ضد الأندية غير الملتزمة بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، والتى أعلنتها الجنة الطبية لإدارة الجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان السبت.

وكانت اللجنة الطبية أعلنت مجموعة تعليمات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت كالتالي:

1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

2) الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

Advertisements

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .

4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

8) انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .