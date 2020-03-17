شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعامل الزمالك "طبيًا" مع فيروس "كورونا"؟.. جلسة وتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، على الحديث مع اللاعبين بالفريق خلال الفترة الأخيرة، حول الحرص التام بالالتزام بكافة التعليمات الصادرة لتجنب فيروس كورونا.

وبدأ طبيب نادى الزمالك، الأمر مبكراً الخاص باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وتحديداً منذ رحلة الفريق الأبيض الأخيرة إلى تونس عندما واجه الفريق الأبيض نظيره الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا، بعقده جلسة مع اللاعبين للحديث معهم حول مختلف الأمور الخاصة بتجنب ذلك الفيروس ووزع عليهم مجموعة من "الماسكات" لاستخدامها.

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وحرص طبيب الزمالك على تعقيم وتطهير مختلف الغرف المغلقة التى يستخدمها الفريق فى مقر النادى مثل غرفة الملابس والاجتماعات إلى جانب صالة الجيمانزيوم ووضع المطهرات فى كل مكان لاستخدام "المطهر" بصورة دائمة وعقب قرار إيقاف النشاط الكروى فى مصر لمدة 15 يوما وقرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بمنح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع، حرص طبيب الزمالك على توعية اللاعبين بتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والحرص على إتباع كافة التعليمات الطبية الخاصة بتجنب ذلك الفيروس.

وأشار طبيب الزمالك فى حديثه مع لاعبى الزمالك إنه يعلم جيدا مدى حرصهم على الحفاظ على سلامتهم بإتباعهم الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا والإرشادات المختلفة الخاصة بتجنب الفيروس، وأكد له لاعبى الفريق الأبيض الالتزام بكافة التعليمات.

ويتصارع العالم فى الوقت الحالى مع فيروس كورونا الجديد، مما أدى إلى توقف نشاط كرة القدم فى معظم دول العالم، من أجل التعامل السريع مع سرعة انتشار هذا الفيروس حفاظاً على الصحة العامة، مما أدى إصدار قرار رسمى من الاتحاد المصرى لكرة القدم بتعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يوما بناءً على توجيهات مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة، لتقرر الأندية تفعيل ذلك القرار وعلى رأسها الزمالك الذى أعلن رئيسه مرتضى منصور إيقاف كل الأنشطة فى النادى حفاظا على صحة أعضاءه ولاعبيه.