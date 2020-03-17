شكرا لقرائتكم خبر عن الجوانتى والكمامة والديتول.. أسلحة بطولة الكانوى لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سما فاروق، لاعبة منتخب الكانوى والكياك والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو عن الطرق التى تتبعها لتجنب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى تقوم بها لمواجهة هذا المرض.

قالت اللاعبون فى تصريحات خاصة إنها تستغل فترة توقف النشاط فى ممارسة التدريبات فى المنزل حيث لديها عدد من أجهزة التدريب التى تشبه الموجودة فى الجيم، بالإضافة إلى الجرى فى الشارع.

وعن خروجها إلى الشارع قالت إنها تضطر إلى الاستعانة بالجوانتى والكمامة وكذلك والديتول حتى تستطيع الخروج من المنزل، كانت سما تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2020 فى سباق 500 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ووزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحى قررا تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين كإجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.