تشيلسي يتوصل إلى اتفاق مبدئى مع أليكس تيليس

كشفت صحفية “صن البريطانية”، أن نادي “تشيلسي” قد توصل إلى إتفاق مبدئي مع “أليكس تيليس” الجناح الأيسر لفريق بورتو البرتغالي، يقضي بإنتقال اللاعب إلى الفريق اللندني في الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلى الرغم من اقتناع “فرانك لامبارد” المدير الفني للبلوز، بقدرات “ماركو ألونسو”، الا ان رومان إبراموفيتش مالك الفريق يريد تدعيم الفريق في الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، لديه شرط جزائي مع نادي بورتو يقدر بـ 35 مليون جنيه إسترليني، ولكن من المتوقع أن ينهي نادي “تشيلسي” الصفقة بأقل من هذا المبلغ.

Advertisements

الظهير الأيسر البرازيلي ينتهي تعاقده مع بورتو في مايو 2021، وقد رفض تمديد عقده في الأسابيع الأخيرة، مما يعني أن إدارة النادي البرتغالي سوف توافق على عرض تشيلسي بدلاً من خسارته بنهاية الموسم المقبل مجانًا.

ويقدم تيليس اداء مبهر رفقة فريقه هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وقام بصناعة 9 آخرين خلال 40 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

جدير بالذكر أن “أليكس تيليس” انتقل في الميركاتو الصيفي 2016 إلى نادي بورتو البرتغالي قادمًا من نادي “جالطة سراي” في صفقة بلغت قيمتها 7 مليون يورو، وكان الفريق التركي قد وضع شرطًا في عقد اللاعب مع “بورتو” وهو الإستفادة من 10% من قيمة انتقال اللاعب مستقبلاً إلى اي فريق.