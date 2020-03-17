كريستيانو رونالدو قد يبقى في يوفنتوس حتى سن 39 عامًا

يحاول فريق يوفنتوس استغلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، لتمديد التعاقد مع الاسطورة “كريستيانو رونالدو“، حسب ما أفادت العديد من التقارير الإيطالية.

وبحسب موقع “Tuttosport” الإيطالي، أن إدارة فريق يوفنتوس برئاسة “أندريا أنييلي”، ترغب في تمديد التعاقد مع نجم الفريق “كريستيانو رونالدو” لمدة عامين إضافيين، وهو ما يعني بقائه مع البيانكونيري حتى سن 39 عامًا.

وأضاف الموقع ان مسؤولي فريق يوفنتوس بدأوا بالفعل المفاوضات مع “رونالدو” بشأن تجديد العقد، على الرغم من تواجد فريق الكرة بالكامل داخل الحجر الصحي، بسبب إصابة المدافع “دانييلي روجاني” بفيروس كورونا.

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وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، مع السيدة العجوز في عام 2022، ورغم كبر سن اللاعب، الا ان ادارة الفريق الإيطالي تضع آمالها على النجم البرتغالي في قيادة الفريق إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996.

وأحرز رونالدو 25 هدفًا، وقام بصناعة 4 أهداف لزملائه خلال 32 مباراة خاضها مع يوفنتوس في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وتمكن من التسجيل في 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي، ليعادل السلسلة التاريخية القياسية في المنافسة المسجلة بإسم المهاجم الإرجنتيني “جابريال باتستوتا” والإيطالي “فابيو كوالياريلا” بـ11 هدف في 11 مباراة على التوالي.