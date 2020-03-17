ريال مدريد يُهدد طوكيو 2020

من المقرر أن تقام هذا الصيف فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية، “يورو 2020″، ولكن بعد الأحداث الصعبة الأخيرة التي يمر بها العالم من انتشار وتفشي واضح لفيروس كورونا المستجد مما يهدد أمن وسلامة جميع الناس حول العالم بأثره، وانعكس بالتالي على النشاط الرياضي بصفة عامة وعلى النشاط الكروي بصفة خاصة، وأدى إلى تعليق مباريات كرة القدم في العديد من الدول ومنها إسبانيا بلا شك التي تعاني من ارتفاع عدد المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس المستجد.

وبالتالي فقد حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعا يوم غد الثلاثاء لمناقشة وطرح خيار تأجيل بطولة يورو 2020، إلى العام المقبل 2021، أو إقامتها في شهر ديسمبر من العام الحالي، بينما تصر اللجنة الأولمبية المنوطة بالإشراف على بطولة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، والمقرر إقامتها هذا الصيف، على إقامة دورة الألعاب في موعدها، على الرغم من تطور الأحداث الصحية بعد تفشي فيروس كورونا، كما صرح رئيس الوزراء الياباني، “شينزو آبي”: سنهزم العدوى ونحتفل بالألعاب الأولمبية.

9 لاعبين من ريال مدريد فى الأولمبياد..

من ناحية أخرى سيشارك عدة لاعبين من نادي ريال مدريد الإسباني في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والمقرر إقامتها في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس القادم، وعلى رأسهم قائد الميرينجي “سيرجيو راموس” الذي يستعد بقوة لقيادة منتخب لاروخا في البطولة بالإضافة إلى الياباني “تاكيفوسا كوبو”، والبرازيليين “ميليتاو” “وفينيسيوس”، “ورودريجو”، “ورينير وإبراهيم”، وكذلك “فاران” مع فرنسا، “وكروس” مع ألمانيا.

ولكن إدارة الملكي تشعر بالقلق إذا أقيمت دورة الألعاب فى طوكيو وجعل لاعبيها عرضة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة أن الفريق سيفتقد خدمات لاعبيه في فترة إعداد الموسم المقبل.

يذكر أنه تم تعليق النشاط الرياضي بالكامل في إسبانيا لمدة أسبوعين، بعد انتشار فيروس كورونا بشكل ينذر بالخطر مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بالفيروس الخطير.