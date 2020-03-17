وسط تهديد كورونا، سوروكين يُعلن شروط روسيا لإستضافة يورو 2020

أعلن المسؤول الأول عن تنظيم روسيا لكأس العالم 2018 “أليكسي سوروكين” استعداد بلاده لإستضافة بطولة يورو 2020، إذا ما أراد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تفادي خطر انتشار فيروس كورونا من جهة، وتفادي تأجيل البطولة لمدة سنة كاملة، لا سيما وأن نسخة هذا العام من البطولة “استثنائية” وذات طابع خاص.

وجاء الاقتراح الروسي قبل ساعات قليلة من استعداد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي “يويفا”، وعددهم 55 عضوًا، للاجتماع ظهر اليوم الثلاثاء 17-3-2020 عبر محادثة فيديو، من أجل مناقشة مستقبل البطولة بعد تسجيل حالات أصيبت بفيروس كورونا في الدوريات المحلية، ولدى أندية مشاركة في دوري أبطال أوروبا مثل تشيلسي وفالنسيا ويوفنتوس.

وكشف أليكسي سوروكين الذي كان يعمل رئيسًا للجنة المنظكة لبطولة كأس العالم 2018 عن استعداد بلاد القياصرة لاستضافة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي كان مُقررًا توزيع مبارياتها على 12 مدينة مختلفة في أوروبا، ضمن احتفالات يويفا بمرور 100 سنة على تأسيسه.

ووضع أليكسي سوروكين بعض الشروط قبل تفكير يويفا في منح روسيا شرف التنظيم، قائلاً “يجب أولاً أن نناقش شكل البطولة، وكم مباراة ستُلعب من هذه النسخة، وكم عدد الجماهير، يجب أن نناقش كافة الأمور قبل التحدث عن إمكانية استضافتنا للحدث”.

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وكان نائب رئيس وزراء روسيا “ديميتري تشيرنشينكو” قد تحدث في نفس الموضوع قبل 3 أيام، قائلاً “ننتظر ما سيُقرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكننا في روسيا نتمتع بالخبرة التنظيمية لمثل هذه الأحداث الكبيرة”.

ووعد وزير الرياضة الروسي أوليج ماتيتسين باتخاذ كافة المعايير اللازمة من أجل سلامة المنتخبات المشاركة في البطولة والجمهور الذي ينوي حضور المباريات في روسيا.

واتفق معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تأجيل كأس أمم أوروبا 2020 حتى صيف 2021، لكن ذلك قد يؤثر بالسلب على أفكار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتطبيق أول نسخة من بطولة كأس العالم للأندية في نظامها الجديد، والتي كان مقررًا لها في صيف 2021.