جميع مباريات اليوم الثلاثاء 17-3-2020 “المؤجلة بسبب كورونا”

إنضمت بطولة دوري أبطال أوروبا إلى قائمة المسابقات المؤجلة، والبداية ستكون بتأجيل مباريات اليوم الثلاثاء 17-3-2020، بسبب فيروس كورونا.

يوم الثلاثاء كان من الايام التي تجلب السعادة إلى عشاق كرة القدم لاحتوائه مباريات أمجد البطولات الأوروبية، سيتحول هذا الأسبوع إلى ثلاثاء حزين مع تأجيل مواجهة مانشستر سيتي مع ريال مدريد، ويوفنتوس مع ليون.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قد أوضح في بيان رسمي أن مباراتي إياب ثمن النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد، وبين يوفنتوس وليون، المقرر لهما يوم 17 مارس الجاري، تقرر تأجيلهما إلى موعدد يحدد في وقت لاحق.

وأصبحت أوروبا بؤرة فيروس كورونا المستجد، وبدأت عدة بلدان تلمس ارتفاعاً في عدد الإصابات، لا سيما إيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى ألمانيا وبريطانيا.

وأحصت إيطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة إلى 1809 في هذا البلد الأكثر تضررا في أوروبا، وسجلت 3509 إصابات جديدة خلال 24 ساعة الماضية لتصبح الحصيلة الإجمالية نحو 25 ألفا.

بينما أعلنت السلطات الإسبانية، عن 7753 إصابة، فيما تُوفي 288 شخصاً جراء الفيروس، المعروف علميا باسم “كوفيد-19″، في البلاد.

والتالي جدول جميع مباريات اليوم الثلاثاء 17-3-2020 المؤجلة:

* دوري أبطال أوروبا – إياب دور 16

مانشستر سيتي – ريال مدريد

يوفنتوس – ليون

* كأس الليبرتادوريس – المجموعات

كولو كولو – تشيلي | بينارول – أوروغواي

ديفينسا خوستيكا – الأرجنتين | دلفين – الإكوادور

خورخي ويلستيرمان – بوليفيا | أتليتيكو باراناينسي – البرازيل

* الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى – الجولة 39

بارنسلي – ميلوول

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برينتفورد – وست بروميتش ألبيون

بريستول سيتي – شيفيلد وينزداي

تشارلتون أثلتيك – كوينز بارك رينجرز

ديربي كاونتي – ريدينج

* الدوري المصري – الجولة 19

أسوان – نادي مصر

* الدوري العراقي – الجولة 6

الميناء – النجف

الزوراء – الحدود

* دوري أبطال الكونكاكاف – ربع النهائي

أولمبيا – الهندوراس | امباكت مونتريال – كندا

تيجريس أونال – المكسيك | نيويورك سيتي – الولايات المتحدة الأمريكية

دوريات أخرى تأجلت بسبب كورونا اليوم الثلاثاء 17-3-2020

الدوري السعودي الدرجة الثانية + الدوري القطري الدرجة الثانية +الدوري الجزائري الدرجة الثانية + الدوري الأرميني+ دوري الدرجة الثانية الإنجليزي +الدوري الاسكتلندي الدرجة الثانية + الدوري الاذربيجاني+ الدوري الدانماركي الرديف + الدوري الهولندي الرديف.