رياضة | مفاجأة.. زيدان يحدد بديل جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيدان يحدد بديل جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الاثنين عن استقرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على رحيل لاعبه الويلزي جاريث بيل في الصيف المقبل.

رحيل جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد

وذكر موقع " El Desmarque " الإسباني، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع البرتغالي، برناردو سيلفا ليكون بديلا للاعب الويلزي جاريث بيل الذي استقر الثعلب على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

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وأضاف الموقع الفرنسي أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيجد صعوبة في الحفاظ على نجمه البرتغالي برناردو سلفا ، وذلك في حال تم حرمان النادي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.

عقوبة مانشستر سيتي

يذكر أن العديد من نجوم فريق مانشستر سيتي قد ربطتهم الصحافة البريطانية بالرحيل في الصيف المقبل عن صفوف السيتيزينز، خاصة بعد أن تعرض النادي الإنجليزي لعقوبة الحرمان من المشاركة بالبطولات الأوروبية لمدة موسمين.