رياضة | ريال مدريد ينصب شباكه لاصطياد نبيل فقير في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينصب شباكه لاصطياد نبيل فقير في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الاثنين عن رغبة فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم الفرنسي نبيل فقير لاعب فريق ريال بيتيس في الصيف المقبل.

رغبة ريال مدريد في ضم نبيل فقير

وذكرت شبكة "لي 10 سبورت" الفرنسية أن النادي الملكي يمتلك رغبة قوية في ضم الاعب الفرنسي الموهوب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بعد إهتمام مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بضم لاعب ريال بيتيس.

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نبيل فقير ليست رغبة ريال مدريد فقط

وتابعت الشبكة الفرنسية أن النجم الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس ليس اهتمام ريال مدريد فحسب وانما تضع أندية ليفربول، وآرسنال، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي على الاعب الشاب من أجل التعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تعاقد ريال بيتيس مع نبيل فقير

من الجدير بالذكر أن النجم الفرنسي الجزائري الأصل نبيل فقير إنتقل إلى فريقه الحالي ريال بيتيس في الصيف الماضي قادماً من نادي أوليمبيك ليون، حيث قدم اللاعب مستويات فنية رائعة مع الفريق مما جعله محك أنظار كبار أندية أوروبا.