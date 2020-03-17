رياضة | اجتماع الاتحاد الأوروبي يحدد مستقبل الدوريات هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع الاتحاد الأوروبي يحدد مستقبل الدوريات هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الاتحاد الأوروبي لحسم مستقبل الدوريات الأوروبية حول العالم اليوم الثلاثاء، وذلك في الاجتماع الذي سيعقدوا للوقوف على مصير بعض البطولات خلال الموسم الحالي ومنها بطولتي (اليورو - دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي).

وتنتظر الاتحاد الرياضية موقف الاتحاد الأوروبي من إقامة اليورو هذا الموسم وأيضا كيفية استكمال بطولتي دوري الأبطال واليوروباليج.

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ووفقا لتقارير إسبانية حسب الكوبيه، فإن الليجا مُتفائلة باستئناف البطولة في نهاية أبريل، واجتماع اليوم هو المفتاح واللعب في يوليو يعتمد على اليورو وكوبا أمريكا.

وتضمن رابطة الليجا لعب جميع المُباريات خلف الأبواب المُغلقة في حال استمرار انتشار فيروس كورونا.