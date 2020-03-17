رياضة | نجم تشيلسي يتجاهل الحجر الصحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يتجاهل الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاهل ماوسن ماونت نجم تشيلسي الإنجليزي الحجر الصحي، والذى خضع له جميع لاعبي البلوز وجميع العاملين بعد ثبوت إصابة جناح الفريق كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وكان فيروس كورونا المستجد قد أجبر الدوريات الخمس الكبري، الإنجليزي، الإسبانى، الألماني، الفرنسي، الإيطالي على التوقف حتي شهر إبريل القادم بعد زيادة الإصابات به.

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وذكرت صحيفة ميرور الانجليزية إن "لاعبي منتخب إنجلترا ماونت وديكلان رايس لاعب ويست هام، كانا يلعبان مباراة خماسية في مركز بمتنزه عام".

وكان من المفترض أن يحترم لاعبو تشيلسي قواعد الحجر الصحي الذي يخضعون له وعدم ممارسة أي تدريب قبل انتهاء فترة الحجر الصحي في الأسبوع المقبل.

وقال ناذي وست هام يونايتد الأسبوع الماضي إن "بعض أفراد طاقم الفريق يخضعون لعزل ذاتي بعد تواصلهم مع مايكل أرتيتا مدرب أرسنال الذي أثبتت الفحوص إصابته بالفيروس لكن اللاعبين لا يخضعون للعزل"