رياضة | هجوم عنيف من أندية التشامبيونشيب ضد الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم عنيف من أندية التشامبيونشيب ضد الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أندية الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية (التشامبيونشيب) هجوما عنيفا على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد انتشار تقارير صحفية في الساعات الماضية إلى إمكانية إلغاء الموسم الحالي.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏التايمز، إن الأندية الستة الأولى في بطولة [ التشامبيونشيب] مستعدة لبدء تحدي قانوني ضد أندية البريميرليج إذا حاولوا إعلان هذا الموسم لاغياً وباطلاً وحرمانهم من ثلاثة أماكن للصعود.

‏وشعرت أندية التشامبيونشيب بالغضب بعض التصريحات القادمة من بعض أندية البريميرليج التي تدعو إلى إلغاء الموسم [أندية التوب 6 في التشامبيونشيب]، ويريد الستة الأوائل إكمال الموسم حتى لو كان ذلك يعني تأخير بدء الموسم المقبل.

‏وعقدت الأندية الستة ( ليدز يونايتد ، ويست بروميتش ، فولهام ، برينتفورد ، نوتنجهام فورست ، بريستون نورث إند ) إجتماع طارئ سري أمس لمناقشة موقفهم، وسيعقد اليوم إجتماع آخر مع أندية التشامبيونشيب البالغ عددها (24) نادي.