رياضة | حقيقة رحيل رونالدو عن يوفنتوس بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل رونالدو عن يوفنتوس بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاق فيروس كورونا المستجد مسيرة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد قرار رابطة الكالتشيو بتأجيل مباريات المسابقة المحلية بسبب تفشي الوباء العالمي.

كورونا يضرب إيطاليا في مقتل

وكان جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي قد قرر إلزام جميع الاتحاد الرياضية بوقف النشاطات الجماهيرية بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد وحرصا على سلامة الاعبين وجماهير المسابقة بعد إصابة مئات الأفراد بالفيروس الخطير داخل إيطاليا.

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الدوري الإيطالي مهدد بالإلغاء بسبب كورونا

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن المسئولين عن كرة القدم في إيطاليا يدرسون بشكل جدي إلغاء مسابقة الدوري الإيطالي لنسخة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وفرض الحجر الصحي على جميع المواطنين عقب ارتفاع أعداد المصابين بالوباء المستجد.

رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس الإيطالي

تفشي فيروس كورونا في إيطاليا أصبح خطراً يعدد أيام الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس خاصة بعد إصابة زميله دانييلي روجاني بالوباء واحتمالات إلغاء مسابقة الكالتشيو حيث ربطت تقارير صحفية إيطالية بين الحجر الصحي ومستقبل كرة القدم في السيدة العجوز وبين رحيل الدون الذي يرغب في مواصلة تحطيم مزيد من الأرقام القياسية داخل المستطيل الأخضر فهل يعجل الخطر العالمي رحيل صاحب الـ34 عام أم تنجح منظمة الصحة العالمية في القضاء على الفيروس نهائيا ؟