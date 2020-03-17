رياضة | مجدي قفشة يكشف عن إقناعة لنجم بيراميدز بالانتقال للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي قفشة يكشف عن إقناعة لنجم بيراميدز بالانتقال للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد مجدي قفشة صانع العاب النادي الأهلي، عن إقتاعه لنجم نادي بيراميدز فى الإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اقنع رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، بالانتقال للأهلي.

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وأكد أفشة في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي غير اي نادي اخر، هناك التزام لا يوجد في اي مكان اخر"

وتابع: "اللي يدخل الأهلي مستحيل يفكر يسيبه، وهناك انضباط وفي ساعة موضوعة في التتش واللي بيتاخر عن التمرين ثانية بيتخصمله"