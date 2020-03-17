رياضة | أول رد من الزمالك على صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الزمالك على صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا توجد مفاوضات بشكل نهائي مع رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي لضمه في الموسم المقبل.

وأوضح مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك أن ما تردد عن رفض رمضان صبحي الجلوس مع أحمد مرتضى غير صحيح ولم تحدث مفاوضات معه من الأساس.

وواصل "لم نفاوض كريم العراقي وما تردد عن الحصول على توقيعه غير صحيح بالمرة".

وشدد على أن أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر للمقاصة خارج حساباتهم ولا توجد نية للتعاقد معه نهائيًا.