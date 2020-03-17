شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب نادي فلامنجو البرازيلي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فلامنجو البرازيلي إصابة مدربه جورج جيسوس بفيروس كورونا «كوفيد 19» ووضعه في الحجر الصحي في ريو دي جانيرو، بينما يجري الأطباء فحصا ثانيا للتأكد من إصابته.

وكتب المدرب البرتغالي في حسابه على «إنستجرام»: «نعم جاءت نتيجة الفحص إيجابية وأنا أشعر بأنني طبيعي تماما. شعوري اليوم هو شعوري نفسه الشهر الماضي والعام الماضي. لا يوجد أي أعراض لكن الاختبار كان إيجابيا».

Advertisements

أضاف: «سأبقى رهن الحجر الصحي. أعتقد أنني سأعود لحياتي الطبيعية في غضون أسبوع أو أسبوعين».

ووصف فلامنجو نتيجة الاختبار بأنها «إيجابية ضعيفة أو غير قاطعة»، وقال إنه سيجري اختبارا ثانيا لمدربه.

وأوقف النادي كل تدريبات الفريق الأول وفرق الناشئين لمدة أسبوع.