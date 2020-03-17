شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يرفض إغراءات " السماسرة " من أجل بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك إغراءات وكلاء اللاعبين والسماسرة بشأن التفاوض مع بعض الأندية الخليجية التي ترغب في فتح مفاوضات معه الفترة الحالية تمهيدا لضمه نهاية الموسم الحالي.

أبو جبل أكد لوكلاء اللاعبين أنه يصب كل تركيزه حاليا علي بطولة دوري ابطال افريقيا للحصول علي لقبها مع الزمالك، والمشاركة أساسيا مع المنتخب الوطني، كما ان عقده مع الزمالك يتبقي فيه موسمين بخلاف الموسم الحالي ولن يرحل عن الفريق الا بعد موافقة الزمالك.

يذكر ان محمد أبو جبل حصل علي وعد من مسئولي الزمالك بتعديل عقده خاصة انه يحصل علي أقل قيمة مادية بين زملاءه حراس المرمي في الفريق، مع تمديد فترة تعاقده مع الزمالك بعد تألقه وقيادته للفريق للقبي السوبر الافريقي والسوبر المحلي والتاهل الي الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص بعض لاعبي الزمالك علي خوض تدريبات بدنية في منازلهم استغلالا لفترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع نتيجة توقف النشاط وإلغاء التجمعات بسبب فيروس كورونا.

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وقام بعض لاعبي الزمالك في مقدمتهم أوباما ومصطفي محمد ومحمد أبو جبل علي خوض تدريبات في منازلهم ، تحت اشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعدادا لعودة الفريق للتدريبات عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا في الوقت الراهن، وفضل لاعبو الزمالك عدم السفر او التحرك خارج منازلهم الا للضروريات حفاظا علي سلامتهم وسلامة ذويهم من الفيروس.

من ناحية أخرى حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لاعبي الفريق من عدة الأمور خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى المصرى التى تمتد إلى 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

جاءت بداية تحذيرات كارتيرون بضرورة اتباع لاعبى الزمالك لكل التعليمات الطبية الصادرة لهم من جانب محمد أسامة طبيب الفريق بشأن تجنب فيروس كورونا والمحافظة على صحتهم جيدًا إلى جانب ضرورة ممارسة التدريبات الرياضية فى المنزل لتجنب زيادة أوزانهم خلال فترة الراحة مطالبًا اللاعبين بضرورة خوض تدريبات بدنية.

كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال الفترة الحالية للعودة بصورة أفضل حيث يراها متنفس لهم من أجل الابتعاد عن الضغوطات التى شهدتها الفترة الماضية من منافسات متتالية فى مختلف البطولات للعودة بأفضل صورة عقب استئناف النشاط، بعدما قام مجلس النادى الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا.