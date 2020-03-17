شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يكشف.. ماذا لو تم إلغاء الدوري واستبعاده من نادي المائة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، إنه حال الغاء مسابقة الدوري وعدم احتساب أهداف الموسم الجاري وعدم دخوله نادي المئة.
وأكد السعيد في متصريحات تلفزيونية: "لا أشغل بالي بذلك فذلك نصيب ولكن اركز مع الفريق، وأركز مع فريق نادي بيراميذز، فنخوض بطولة مهمة في الكونفدرالية"
علق عبدالله السعيد، على تمنيه دخول نادي المائة خلال صفوفه في الأهل، مؤكدا أن الأهلي نادي كبير، ولكن مكنش فارق معايا ادخل نادي المائة في الأهلي أو خارجه".
أعرب عبد الله السعيد، عن سعادته بالدعم الإعلامي بعد دخوله نادي المائة، مشيرا إلى أن الإعلام لم يقصر معي وخت حقي بعد دخول نادي المائة".
كشف عبدالله السعيد، عن حقيقة استمراره في ملاعب كرة القدم للمشاركة في كأس العالم 2022، موضحا أن الظروف تتغير وبالطبع أتمنى المشاركة ولكن الظروف متغيرة باستمرار".
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