شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لم نتفاوض مع رمضان صبحى والعراقى خارج حساباتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن تفاوض النادى الأبيض مع رمضان صبحى لاعب الأهلى وكريم العراقى لاعب المصرى. أضاف مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" لم نتفاوض مع رمضان صبحي، إذا كان الأهلي نفسه لا يستطيع التعاقد معه لأن النادي الإنجليزي طلب نحو 200 مليون جنيه، فكيف نفكر نحن في التعاقد معه".

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