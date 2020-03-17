شكرا لقرائتكم كارتيرون: كاف تحامل على الأهلى في نهائي أبطال أفريقيا أمام الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تحامل على الأهلى في نهائي دورى أبطال أفريقيا 2018 أمام الترجى التونسى.

أضاف كارتيرون خلال حواره لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" كنت مدربا للأهلي وقتها والاتحاد الإفريقي تحامل علينا وأوقف بعض اللاعبين وأصدر قرارا ضدي".

وأضاف "لم أفهم لماذا لعبنا هذه المباراة رغم تعرض حافلة اللاعبين للهجوم من جماهير الترجي وإصابة أحدهم كل الظروف التي أحاطت بهذه المباراة كانت تشير إلى حدوث كارثة ولكننا نجونا من ذلك".

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أكمل "ولن بعد ذلك أثبت قدرتي كمدرب في الفوز على الترجي وتغلبت عليه مع الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي، ثم مع الزمالك أيضا مرتين".