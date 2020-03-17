شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد: فضلت بيراميدز عن الزمالك.. وغريب لم يخاطبني للعب في الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حقيقة تواجده مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.
وأكد السعيد في متصريحات تلفزيونية: "لم يتواصل معي كابتن شوقي غريب أو اي عضو في الجهاز لانضمامي الى المنتخب الاولمبي ولكن اكيد نفسي أشارك".
قال السعيد، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات معي لضمي في الصيف الماضي.، ولكن فضلت الاستمرار مع نادي بيراميدز رغم اغراءت الزمالك، واطمح لتحقيق نتائج إيجابية وحصد بطولات معهم".
علق عبد الله السعيد، على ملف تجديد رباعي الأهلي الكبار شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان وأحمد فتحي، الملف مع إدارة الأهلي، ولكن الرباعي كبار ومفيدين للفريق بكل تأكيد".
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