شكرا لقرائتكم مستند.. مدير كرة سابق بمركز شباب وراق العرب يشكو عدم تحصيل ديونه من مجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكى عماد توفيق مدير الكرة السابق بمركز شباب وراق العرب من تجاهل مجلس إدارة المركز في صرف المستحقات المالية التي دفعها نظير تطوير المنشآت ومساعدة شباب المركز على ممارسة الرياضة، رغم وجود مستندات مالية تفيد بأنه أقرض المركز من أجل الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة به.

قال توفيق في تصريحات خاصة : "بداية الأزمة عندما طلب مني ان اكون ادارى بفريق وراق العرب المتواجد بالقسم الرابع ثم قدمت بعض الدعم المادى والمعنوي ، وكي يكافئونني على ذلك قرروا تعييني مديرا للكرة، واكتشفت انه لا توجد موارد مالية للمركز وعندما تحدثت مع اعضاء مجلس ادارة المركز، أبلغوني بأن لدينا ملعبان غير الانشطة التى تدر دخل مادى للمركز.

أردف: الملعب الاول مؤجر بمبلغ 8 آلاف والملعب الاخر قامت وزارة الشباب والرياضة بتسليم الملعب ولكن لا يوجد به صرف صحي ولا موافقة من شركة الكهرباء، ويوجد حول الملعب مساحة حوالى 400 متر من القمامة وأيضا مستوى الارض هابط عن الطريق الاساسي متر و10 سم، فتقدمت بعرض مساعدتي.

اكمل حديثه: منحتهم قرض حسن لانشاء كل هذا ليكون دعم لشباب الوراق ولكن كالعادة كثرة الثقة بالغير وعدم الخبرة مني في الامور الورقية كانت نتيجتها تعرضي للنصب وعدم استرداد أموالي، حيث قمت بدفع مبلغ أولى 60 الف جنيه ومثبت بمحضر مجلس إدارة، ثم قمت بدفع مبلغ 50 ألف جنيه آخر ومثبت بايصال دفع مختوم و دفعت مبالغ اخرى لم تثبت وظللت استفسر عن عدم اعطائي مستندات تحفظ حقوقي بها، وقيل لي بالنص "انت مش واثق فينا"، وظللنا هكذا و زاد الطين بلة ان الايرادات المنتظرة من الملعب الجديد كان تقديرنا لها في اقل كفاءة للملعب سيتم ادخال مبلغ شهرى بقيمة 18 الف جنيه وفوجئت أن اعلي عائد شهري شهر منذ تشغيل الملعب لم يزد عن 4 الاف جنيه فقط، وظلوا هكذا حوالي سنتين.

استطرد: قدمت شكوي رسمية للمكتب الفني لوزير الشباب و الرياضة يوم 1 / 12 / 2019 وتم تحويلها الي مصطفي منصور رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب برقم 5418 وقد قمت أيضا بالتواصل مع الوزير بطريق غير مباشر و بالفعل قام مختار مدير إدارة التفتيش بالوزارة بالتواصل معي و ارسال مفتش متخصص ، وهو أحمد عز لمتابعة القضية، وبالفعل قام بالتفتيش علي كل شيء في المركز من وحقيقة إهدار مال عام وبيع نشاط غير رسمي وماهية وجود تزوير مثل تزوير الإيصال الذي بحوزتي وغيرها من المخالفات.

استفسر: هل مساعدة الشباب اليوم تعد جريمة ، ومتى ستتدخل الحكومة لاكتشاف وجود اهدار مال عام مناشدا كل المسئولين بداية من وكيل الوزارة بداء من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب و الرياضة بالتدخل لإعادة حقوقه المهدرة.

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