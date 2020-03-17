شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: سنجدد عقد كارتيرون قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سيجدد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قريبا.

فى ذات السياق كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إنه لم يأتي على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض لحصد الأموال موضحا أنه بشعر بالارتياح في النادى الأبيض ولا يفكر في الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

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ضاف كارتيرون خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" لم أتى لحصد الأموال من الزمالك بل قدمت لتحدى معين وهو تحقيق النتائج والفوز بالبطولات والألقاب".

تابع كارتيرون:" سوف أكمل عقدى مع نادى الزمالك ولن أرحل وأشعر بالارتياح بالتواجد في الفريق الأبيض وهدفى التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا ومن المستحيل أن أتشرط على الإدارة البيضاء".