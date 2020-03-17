شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد عن مقولة "ملوش بديل": أفشة وأحمد حمدي الأقرب لطريقة لعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، عن رأيه في المقولة الشهيرة "عبد الله السعيد ملوش بديل".
وأكد السعيد في تصريحات تلفزيونية: "ملاعب الكرة المصرية تضم عدد كبير من المواهب، ومحمد مجدي أفشة وأحمد حمدي الأقرب لطريقة لعبي في مصر".
كشف السعيد، أنه جدد عقوده مع نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة، ولا أعلم مستقبلي بعد ذلك ولكن طول مانا قادر هفضل ألعب".
شدد على أنه يفضل استمرار رجب بكار مع بيراميدز عن انتقاله للأهلي او الزمالك.
تابع: "رجب بكار يؤدي أداء ثابت مع بيراميدز واتمنى استمراره مع الفريق وهو إضافة كبيرة للفريق".
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