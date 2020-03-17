شكرا لقرائتكم المقاولون يستأنفون تدريباتهم غدا بعد أجازة 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته غداً الأربعاء بد انتهاء أجازة الثلاثة أيام التي حصل عليها اللاعبين، عقب توقف مسابقة الدوري العام، بناءً على قرار رئاسة الوزراء، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجتمع الجهاز الفني للمقاولون العرب، غداً لوضع خطة إعداد للفريق الذي من المقرر استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري العام، و للاطمئنان على اللاعبين وتجهيزهم للمباريات المقبلة، كما يدرس النحاس الاعتماد على التقسيمات بشكل مؤقت في ظل قرار اتحاد الكرة بإلغاء المباريات الوية أيضاً خوفا من انتشار الوباء العالمي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

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وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.