شكرا لقرائتكم نور الشربيني: أنا اهلاوية ونفسي ألعب له.. محمد صلاح واجهة مشرفة لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت نور الشربيني، بطلة الاسكواش، أنها تشجع النادي الأهلي وتتمنى الانتماء له مستقبلا. Advertisements وأضاف نور الشربيني في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمد صلاح غني عن التعريف وهو وجهة مشرفة لمصر أمام الجميع" وتابع: "اتمنى دخول لعبة الاسكواش الى الاولمبياد وأن تنال اللعبة الدعم المناسب"

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