شكرا لقرائتكم عرابي: مارتن يول اتظلم مع الأهلي.. والسوشيال ميديا تؤثر على قرارات مجالس الإدارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، إنه الهولندي مارتن يول، المدير الفني للأهلي سابقا، اتظلم والفريق لم يستفيد من خدماته. وأكد عرابي خلال استضافته في تصريحات تلفزيونية: "فايلر نجح مع الأهلي واستمراره واجب داخل النادي" Advertisements وتابع: "أزارو مهاجم جيد ومن الصعب الحكم على بادجي في الوقت الجاري ولسه بدري" وأتم: "السوشيال ميديا أصبحت تؤثر على قرارات مجالس الإدارات في الأندية"

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