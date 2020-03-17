شكرا لقرائتكم أندية القسم الثاني والثالث يطالبون بإلغاء الدوري ببعد تعليقه أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عدد كبير من أندية القسمين الثاني والثالث اتحاد الكرة بإلغاء المسابقة هذا الموسم بعد تعليق النشاط الرياضي أسبوعين مطالبين بتأجيل دوري المحترفين لموسم جديد علي ان يتم تطبيقه الموسم بعد المقبل .

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تطبيق دورى المحترفين فى الموسم الجديد بالممتاز "ب" على أن يقام من 24 فريقا يتم تقسيمها على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقا. ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، لتنمية موارد الجبلاية، وكذلك الأندية فى الموسم المقبل، خاصة أن تسويق المسابقة بشكلها الحالى شبه مستحيل، وتقام من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.

واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.

وترتكز المهام التى حددها المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى "فيفا" على الموقع الرسمى فى التالى:

أولا: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة.

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ثانيا: مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ثالثا: مراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

رابعا: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على التعديلات الجديدة.

خامسا: تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسى الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.