شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يكشف سر لقائه بمحمد رمضان.. ويؤكد: أقنعت رجب بكار باللعب للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس جلسته وصوره مع الفنان محمد رمضان. وأكد أفشة في تصريحات تليفزيونية، "محمد رمضان صاحبي وهو مطرب كبير ودائما ما ألتقى به". وتابع: "محمد رمضان من أطيب الشخصيات". Advertisements وقال صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن انتقاده من جانب عدد من جماهير الأهلى: "اتقبل الانتقادات دائما ولكن عندما تكون بناءة". وتابع: "اتمنى أن ينتقدوني بشكل جيد لإفادتي ولكن ليس لهدمي والتأثير عليا سلبا". وأوضح أفشة: اقنعت رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز بالانتقال للأهلى لأن إللي بيدخل القلعة الحمراء مستحيل يفكر يسيبها". وتابع: "اللي يدخل الأهلي مستحيل يفكر يسيبه، وهناك انضباط وفي ساعة موضوعة في التتش واللي بيتأخر عن التمرين ثانية بيتخصمله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفشة يكشف سر لقائه بمحمد رمضان.. ويؤكد: أقنعت رجب بكار باللعب للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.