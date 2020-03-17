شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: تجربة بيراميدز مفيدة للكرة المصرية وأتمنى التتويج بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد العزيز عبد الشافي المستشار الفني لنادي بيراميدز ، أن تجربة ناديه في الدوري المصري أفادت الكرة المصرية كثيرا، بعدما خلقت نادي منافس قوي للأندية الكبرى في مصر.

وقال زيزو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن بيراميدز أضاف كثيرا للكرة المصرية ولكنه يفتقد للمساندة الجماهيرية، وهو نفس العنصر الذى تفتقده الكرة المصرية بأكملها بسبب منع الجمهور من الحضور.

وأضاف زيزو أن مشوار بيراميدز في الدوري هذا الموسم متذبذب ولكنه يسير بخطي ثابتة في مشوار الكونفيدرالية وسيخوض مباراة الدور قبل النهائي، وتمن زيزو ان يكون بيراميدز احد طرفي نهائي الكونفيدرالية.

Advertisements

وعن التعاقدات الجديدة للموسم الجدي قال زيزو ان هناك إدارة تعاقدات يتم من خلالها تحديد العناصر الجديدة والتفاوض معها تمهيدا لضمها، وعن طلب الأهلي والزمالك التعاقد مع لاعبين من بيراميدز في الموسم المقبل، قال زيزو انه حتي الآن لم يصل لبيراميدز عرض رسمي للتعاقد مع أي لاعب من بيراميدز في الموسم الجديد.

أما بالنسبة لازمة لاعبي بيراميدز مع المنتخب في المعسكر الماضي فقد اكد زيزو ان قرار عدم مشاركة اللاعبين في المعسكر كان من جانب الإدارة وان إدارة بيراميدز رأت ان هناك لاعبين في فرق احرى لم تنضم في نفس التوقيت لذا فان القرار كان صحيح.

وكان الجهاز الفنى لفريق نادى بيراميدز، بقيادة أنتى تشاشيتش، قد قرر عودة اللاعبين إلى التدريبات اليوم الثلاثاء ، بعد الحصول على راحة يومين فى ظل قرار تعليق النشاط المحلى بسبب فيروس كورونا.

وتأهل نادى بيراميدز مؤخرا إلى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويستعد لمواجهة حوريا الغينى يومى 3 و 10 مايو المقبل.