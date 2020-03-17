عبد الله السعيد: فضلت بيراميدز عن الزمالك.. وسأتجه للتدريب بعد الاعتزال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تجديد عقوده مع نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات المقبلة.
وأكد عبد الله السعيد في تصريحات تليفزيونية ، أنه لا يعلم مستقبله بعد ذلك، قائلاً "طول مانا قادر هفضل ألعب".
وأضاف السعيد، أنه سيتجه لمجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم وأنه يفكر كثيرا في هذه النقطة، قائلا: "لم أحدد موعد اعتزالى حتى الآن، وأنا شايف إني قادر اتدرب ولسه بدري على هذا القرار".
وقال عبدالله السعيد، "أنه يفضل استمرار رجب بكار مع بيراميدز عن انتقاله للأهلي أو الزمالك"، مضيفاً: "رجب بكار يؤدي أداء ثابتا مع بيراميدز وأتمنى استمراره مع الفريق وهو إضافة كبيرة للفريق".
وأضاف صانع ألعاب بيراميدز، "لم يتواصل معى شوقي غريب أو أي عضو في الجهاز لانضمامي إلى المنتخب الاولمبي ولكن أكيد نفسي أشارك".
وتابع عبد الله السعيد، إن نادي الزمالك دخل فى مفاوضات معه لضمه فى الصيف الماضى، مؤكداً: "فضلت الاستمرار مع نادى بيراميدز رغم إغراءت الزمالك، وأطمح لتحقيق نتائج إيجابية وحصد بطولات معهم".
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