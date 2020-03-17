عبد الله السعيد: فضلت بيراميدز عن الزمالك.. وسأتجه للتدريب بعد الاعتزال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تجديد عقوده مع نادي بيراميدز لمدة 3 سنوات المقبلة.

وأكد عبد الله السعيد في تصريحات تليفزيونية ، أنه لا يعلم مستقبله بعد ذلك، قائلاً "طول مانا قادر هفضل ألعب".

وأضاف السعيد، أنه سيتجه لمجال التدريب بعد اعتزاله كرة القدم وأنه يفكر كثيرا في هذه النقطة، قائلا: "لم أحدد موعد اعتزالى حتى الآن، وأنا شايف إني قادر اتدرب ولسه بدري على هذا القرار".

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وقال عبدالله السعيد، "أنه يفضل استمرار رجب بكار مع بيراميدز عن انتقاله للأهلي أو الزمالك"، مضيفاً: "رجب بكار يؤدي أداء ثابتا مع بيراميدز وأتمنى استمراره مع الفريق وهو إضافة كبيرة للفريق".