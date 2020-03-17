شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: أنصح حسام عاشور ووليد سليمان بالاعتزال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي السابق، الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور لاعبا الفريق الأحمر، بالاعتزال نهاية الموسم الجاري حال عدم تجديد عقودهم مع الأهلي.
وأكد عرابي في تصريحات تليفزيوينية : "أنصح الثنائي بالاعتزال حال عدم تجديد الأهلي عقودهم فهم تاريخ كبير داخل النادي"، متابعاً: "الثنائي سنهم متقدم ولو لعبوا سنة ولا اتنين في أي نادي برة الأهلي، سيؤثر ذلك على علاقتهم بالجماهير".
كشف أسامة عرابي ، أنه تلقى عرضا من مسؤولي الأهلي لتولي منصب إداري بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، مؤكداً: "رفضت العمل في القطاع لرغبتي العمل كمدربا في الوقت الحالى".
وتابع: "انتظر عرضا مناسبا من أجل العمل كمدرب من جديد وأبحث للعمل في منصب المدير الفنى فعملت كثيرا كمساعد وأبحث الأن عن العمل في مهمة الرجل الأول".
وأتم: "التدريب يحتاج إلى دراسة وعمل متواصل، فهو لا يأتي بالفهلوة".
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