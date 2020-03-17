شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: هذا الثنائى الأقرب لطريقة لعبى في مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنه لا يشغل باله حال الغاء مسابقة الدوري وعدم احتساب أهداف الموسم الجاري وعدم دخوله نادي المئة.
وأكد السعيد في تصريحات تليفزيونية ، أن ملاعب الكرة المصرية تضم عدد كبير من المواهب ، مشيراً إلي أنه ثنائي الأهلي حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة الأقرب لطريقة لعبه في مصر.
وقال السعيد : "أركز مع فريق نادي بيراميذز، فنخوض بطولة مهمة في الكونفدرالية" ، متابعاً "الإعلام لم يقصر معي وخت حقي بعد دخول نادي المائة".
أعرب لاعب بيراميدز ، عن امنياته للاستمرار في ملاعب كرة القدم للمشاركة في كأس العالم 2022 ، مؤكداً "الظروف تتغير وبالطبع أتمنى المشاركة ولكن الظروف متغيرة باستمرار".
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