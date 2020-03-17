شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر هدم مدرج استاد التتش القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم الكفراوى عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، أن الإدارة اتخذت بعض القرارات الهامة التى تخص ملعب التتش، الذى يحتضن مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.

وكشف الكفراوي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة النادي الأهلي، عن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه الأخير بهدم مدرج استاد التتش القديم بفرع النادى بالجزيرة ماعدا المقصورة الرئيسية.

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وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، أن هناك أكثر من تصور يدرسه مجلس الإدارة للمساحة التي سيدم هدمها في ملعب التتش.