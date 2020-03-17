شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الجماهير تضغط على الجهاز الفنى أكثر من مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حقيقة تدخل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض في عمله، حيث اكد كارتيرون خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك " لم يحدث أبدا أن فرض مرتضى منصور عليا أي لاعب أو تدخل في عملى بل بالعكس عندما كنت أقوم بتدريب اللاعبين كنت أشعر بأن الضغط يأتي من الجمهور وليس الإدارة".

أضاف كارتيرون:" أنا من اعرف كيف يخلق روح المنافسة بين اللاعبين ومرتضى منصور كان يشفق عليا من ضغوط الجماهير وأبلغت اللاعبين من أول يوم أنى هنا لمساعدتكم فأنا بحاجة لكم وأنتم بحاجة لى".

كما تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن تفاصيل تجربته السابقة مع فريق وادي دجلة موضحا أنها كانت بمثابة تحدي بالنسبة له وقدم خلالها نتائج مميزة.

وشدد المدير الفني للزمالك على أن محمود علاء كان متواجد وقتها مع دجلة لكن مستواه تطور بشكل كبير حاليا مع الزمالك.

فيما قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن وسائل الإعلام كلها كانت تتحدث عن أن الأهلى هو المرشح الأقوى للفوز موضحا أن هذا جميل أن يخالف التوقعات ويقلب الطاولة على الجميع.

أكد المدير الفني للزمالك النجاح في تسديد الركلة الأولى أمرا رائعا لافتا إلى أنه قام بتدريب اللاعبين جيدا على تنفيذ ركلات الترجيح موضحا أنه نفذ خطته بشكل جيد أمام الأهلى.

Advertisements

أوضح كارتيرون أنه لايوجد أسرارا في كرة القدم قائلا :" السر في الإرادة والعزيمة وروح الفريق والطاقم الفني".

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ان لاعبي الأبيض أبطال بعدما نجحوا في تحقيق لقبين خلال 4 أيام وهما السوبر المحلي والافريقي وكذلك التأهل الي الدور قبل النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

كما أضاف كارتيرون خلال لقاءه في برنامج زملكاوي الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور علي قناة الزمالك : لاعبو الزمالك أبطال خاصة انهم اجتازوا مباريات صعبة في أيام معدودة واقتنصوا لقب السوبر الأفريقي من أنياب الترجى المنافس القوى وكذلك بطولة السوبر المحلى على حساب فريق الأهلى المحترم، وأضاف الفرنسي أن لاعبوا الفريق الأبيض امتلكوا قلبا قويا تفوقوا به الأهلى بركلات الترجيح في كأس السوبر خاصة أن المارد الأحمر كان مرشحا للفوز حسب ما كانت تشير التوقعات.

أكد كارتيرون إن فريق الزمالك يستحق لقب السوبر الأفريقي عن جدارة واستحقاق لا سيما ان الترجى التونسى توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسمين متتالين وكذلك لقب السوبر المحلى من أنياب فريق الأهلى المحترم.