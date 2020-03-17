شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: فضلت الأهلى رغم عرض الزمالك الأكبر مادياً والسيارة الفارهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح محسن، لاعب الأهلي والمعار إلى سموحة لنهاية هذا الموسم، أنه فضل الانتقال إلي القلعة الحمراء في عام 2018 ، عن الاحتراف الخارجي في أندية أوروبية كبيرة.

وقال صلاح محسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء"تلقيت عروضًا من مارسيليا الفرنسي والدوري النمساوي بجانب بوروسيا دورتموند الألماني، لكني فضّلت الانتقال للأهلي".

وأضاف: "الزمالك عرض أمامي راتبا يُقدر بثلاث ملايين جنيه بالإضافة إلى سيارة فارهة، ولكن عرض الأهلي أقل بكثير، لكني أبلغتهم برغبتي في الانتقال للأهلي"، متابعاً "تواجدت في فيلا علاء عبدالصادق لمدة 48 ساعة، ثم أنهيت بعدها الصفقة وقمت بالتوقيع على عقود انتقالي للأهلي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة".

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وأوضح صلاح محسن: "رغبة والدى كانت بانتقالى الأهلي، وعائلتنا كلها أهلاوية".