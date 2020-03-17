شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد المحترفة فى نيس: قرارات صارمة فى فرنسا بسبب "كورورنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مروة عيد عبد الملك لاعب فريق نيس الفرنسي لكرة القدم، عن ان الرئيس الفرنسي ماكرون قام اليوم بفرض خظر التجوال بداية من الغد بسبب عدم التزام الشعب الفرنسي بتعلميات مواجهة كورونا التي اطلقتها الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي.

وقالت مروة عيد في تصريحات خاصة لقناة " اون تايم سبورت " : ماكرون فرض قرارات عنيفة عقب حالة الاستهتار التي تعامل بها الشعب الفرنسي مع القرارات الحترازية التي اطلقتها الحكومية الفرنسية الأسبوع الماضي، وأضافت لاعبة المنتخب الوطني لكرة اليد ان ماكرون قرر عدم دخول اكثر من 5 افراد لاي سوبر ماركت وممنوع المشي علي الاقدام الا للتوجه الي الصيدلية او السوبر ماركت، كما انه سيتم استخدام الفنادق وسيارات الأجرة كمستشفيات وسيارات اسعاف في حالة تطور الموقف أكثر من ذلك.

في نفس السياق فان نادي فلامنجو البرازيلي كشف عن تعرض البرتغالي خورخي جيسوس لإصابة بفيروس كورونا المستجد الخطير الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية أنه وباء.

أكد النادى البرازيلى عبر الموقع الرسمى أن نادى فلامنجو قام بإجراء تحليل لفيروس كورونا لجميع اللاعبين والطاقم الفنى والطبى والعاملين بالنادى، إلا أن نتيجة تحليل المدرب خورخي جيسوس إيجابية.

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شدد نادى فلامنجو البرازيلى على أن في البيان جيسوس دخل في الحجر الصحي تحت الرعاية الطبية بالنادي، مشيرًا إلى أن حالة المدرب مستقرة.

أشار النادي البرازيلي إلى التزامه بحملة التوعية ضد فيروس كورونا واتباعه إرشادات وزارة الصحة، وأعلن إيقاف التدريبات لمدة أسبوع على الأقل.

كان نادى أتلتيكو بورتادا ألتا بمدينة مالاجا فى إسبانيا، أعلن عن وفاة مدرب الناشئين فرانشيسكو جارسيا، بعد إصابته بفيروس كورونا.