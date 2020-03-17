مرتضى منصور يعلن: سنجدد عقد كارتيرون.. وحقيقة مفاوضات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه سيجدد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، مؤكدا أن النادي لم يفاوض رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي المعار حاليا إلى النادي الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "سنجدد عقد كارتيرون، هناك ترحيب متبادل لاستمراره مع الزمالك، وسعيد بحديثه الجيد عن جهازه المعاون وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة".

وأضاف: "كارتيرون مدرب مميز ولا يفكر في الأمور المادية، تفاجئت بوجود شهرين كمستحقات متأخرة لم يطالب بها. لا يوجد ما يعيق استمراره معنا لفترة أطول مع الزمالك، خاصةً أنه اعتاد على تجديد عقده لمدة عام كل موسم".

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من جانبه، نفى رئيس الزمالك مفاوضاته مع رمضان صبحي قائلا: "تردد عبر الصحف أنه رفض الاجتماع بأحمد وأمير مرتضى منصور، رغم أننا لم نطلب من الأساس الاجتماع باللاعب لضمه، وأتحدى من زعم ذلك".

وأكمل: "لم نتفاوض مع رمضان صبحي، إذا كان الأهلي نفسه لا يقدر على تحمل سعره الذي يقدر بنحو 200 مليون جنيه مصري، فكيف نفكر نحن في التعاقد معه؟".

وأتم مرتضى منصور قائلا: "لم نطلب أيضا ضم كريم العراقي، تربطنا علاقة جيدة مع إدارة المصري لكننا لا نرغب في التعاقد معه، ولا نريد أيضا ضم أحمد عادل عبدالمنعم حارس المقاصة، خاصةً أن لدينا 4 حراس مرمى".