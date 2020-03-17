كارتيرون: عوّضت في الزمالك ما لم أحققه مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أنه نجح في تعويض ما لم يحققه مع ناديه الأسبق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 أمام الترجي التونسي، مشيرًا إلى أن عقوبات مباراة السوبر المصري شهدت تأثيرات خارجية.

وقال كارتيرون، في تصريحات عبر قناة "الزمالك" صباح الثلاثاء: "مع الأهلي لم تكن الأمور الأفضل في تاريخ النادي، كان من الصعب لعب مباراة العودة ضد الترجي التونسي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "لم أفهم سبب إصرار الاتحاد الإفريقي على لعب المباراة بعد حادثة الحافلة وتعرض اللاعبين لإصابات بالغة".

وأكمل: "الظروف كانت تنذر بأمور كارثية كانت ممكن أن تحدث، ولكن بعد ذلك أثبت أنني قادر على الفوز على الترجي، التجربة والخبرات أثبتت ذلك".

Advertisements

وأوضح: "أحب مصر كثيرا وكنت محظوظا لتعويض خسارتي أمام الترجي مع الزمالك أمام الترجي".

وتحدث كارتيرون عن مستوى الأهلي والزمالك قائلا: "أرى أن الفريقان في مستوى عال جدا وأفضل من الفترة الماضية، ليست مصادفة أن يتواجد الأهلي والزمالك في نصف نهائي إفريقيا، وهو ما يؤكد قوة المسابقة المحلية".

وأتم كارتيرون تصريحاته بالتعليق على عقوبات السوبر قائلا: "رأينا أجواء استثنائية في المباراة لأنها كانت ضد البطل التقليدي، الجميع كان في لحظات عصيبة واستثنائية بعد المباراة، لكن كان هناك تأثيرات خارجية أثرت على العقوبات".

يذكر أن كارتيرون نجح في حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي، كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الفريق التونسي، وتمكن من حصد لقب السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح.